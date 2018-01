HP lança impressoras para pequenas e médias empresas A HP lançou nesta semana uma série de novos equipamentos como impressoras jato de tinta e laser, além de multifuncionais voltados para empresas de pequeno e médio porte. "Além de imprimir imagens com qualidade e rapidez, estes produtos incorporaram melhorias que ajudam a reduzir custos operacionais, como economia de energia, gerenciamento de impressões e recursos para operação em redes", diz Hans Günter Schröter, gerente de marketing de produto do grupo de imagem e impressão da HP. De acordo com o executivo, estas melhorias podem trazer uma redução de até 30% nos custos operacionais de impressão para uma empresa de médio porte. Os lançamentos são os seguintes: HP OJ 4355 - multifuncional com capacidade para imprimir até 20 páginas por minuto em PB ou 14 páginas coloridas, memória de fax para até 200 páginas, transmissão simultânea para até 48 números. Preço: R$ 699. HP Officejet Pro K550 - impressora colorida jato de tinta de alto desempenho, pode imprimir até 37 páginas por minuto em PB e 33 em cores. Segundo a fabricante, oferece um custo de impressão por página 30% menor na comparação com outras máquinas, graças ao uso de cartuchos independente para cada cor. Preço: R$ 999. HP Deskjet 6980 - Voltada a pequenos escritórios, traz velocidade de 36 páginas por minuto em PB e 27 páginas coloridas. Traz recursos Wi-Fi embutidos, o que permite interagir com redes sem fio. Preço: R$ 999. HP Laserjet 1018 - impressora laser monocromática para empresas que tem necessidade de grande quantidade de impressões, mas com custo baixo. Preço: R$ 499. HP Color Laserjet 2605DTN - usa a tecnologia Colorsphere, em que o toner é composto por partículas esféricas microscópicas. Tem recurso de impressão automática em frente e verso e entradas para vários tipos de cartões de memória. Preço: R$ 2299.