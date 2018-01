HP lança laptops mais leves para executivos

A Hewlett-Packard anunciou uma linha de computadores portáteis leves destinados a executivos que têm que viajar, para competir com os produtos anunciados pela rival Dell na semana passada. A HP disse nesta segunda-feira, 18, que a linha inclui o EliteBook 2530p, que é o menor e o mais leve computador de seus computadores, com um peso de pouco mais 3 libras (aproximadamente 1,3 quilograma) e tempo de duração da bateria estendido. A companhia disse que o EliteBook 2730p é um computador ultra-fino que se converte em um computador de mão com o girar de sua tela, e que possui tela sensível na qual se pode utilizar uma caneta específica. O aparelho pesa 3,7 libras (cerca de 1,6 quilograma). A HP disse que espera que o HP EliteBook 2530p e o HP EliteBook 2730p estejam disponíveis a partir do início de setembro, com preço estimado de US$ 1.499 e US$ 1.670, respectivamente.