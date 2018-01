HP lança mini-notebook por US$400

A HP lançou nesta quarta um novo modelo de netbook, um notebook ultraportátil, para ganhar terreno nessa categoria de PC que cresce tão rápido, e que até agora tem sido dominada por concorrentes menores. O esbelto e novo Mini 1000, da HP, que custa cerca de US$ 400, é bem diferente do primeiro netbook lançado pela empresa, no começo desse ano, e já pode ser comprado nos EUA pelo site oficial da empresa (para ver mais informações, clique aqui). O computador usa processor Intel Atom, e também é substancialmente mais barato, sinalizando que a guerra de preços de netbooks que alguns analistas previram está começando. Netbooks - laptops baratos e ultraportáteis desenhados para navegadar na Web e desenvolver tarefas leves - tomaram o mercado de Pcs de assalto este ano, com computadores e empresas menores como a Acer e a Asustek Computer liderando as vendas. Embora ainda uma pequena fração do mercado de PC, a popularidade dos netbooks pode levar a mudanças na estrutura dos fabricantes e derrubar as margens de preços. No segundo semestre, a Acer ganhou terreno sobre a HP e a Dell, em grande parte por causa dos mini-notebooks. Analistas disseram que a HP foi impactada por sua entrada tardia no mercado de netbooks. Bob O'Donell, vice-presidente do IDC, que faz consultoria de empresas de TI, estima que 10,8 milhões de netbooks serão vendidos em 2008, do total de 300 milhões de vendas de computadores previstas para o ano. Ele espera que o número aumente para 20,8 milhões em 2009. Carlos Montalvo, vice-presidente de marketing da HP, disse que o Mini 1000 é superior às ofertas da concorrência, que segundo ele têm sido comprimidas demais em preço e tamanho e não contam com a qualidade e robustez da HP. Sem falar em números específicos, Montalvo disse que o primeito netbook da HP, que tinha como alvo o mercado educacional, foi um 'sucesso fenomenal'. Entretanto, segundo ele, o Mini 1000 está mirando num público maior. O novo netbook terá preço inicial de US$ 399 (nos EUA) com Windows XP, e o preço salta para US$ 549 por um modelo mais completo. O primeiro netbook da HP, 2133, tem preço inicial de US$ 599 que chega até US$ 749, e tem processador Via e Windows Vista. A HP também vai oferecer um Mini 1000 que roda Linux por US$ 379, bem como uma edição especial desenhada pela estilista Vivienne Tam por US$ 699. Todas as versões do modelo virão com um teclado que tem 92% do tamanho de um original, e pesarão menos de 1,4 quilos. Embora Montalvo veja os netbooks como produtos complementares, analistas não os vêem assim. O especialista Jayson Noland disse na semana passada que o papel do netbook no universo dos PCs ainda está indefinido. "Não acho que qualquer um de nós saiba se é um substituo ou um complemento", disse Noland. "Em alguns mercados econômicos maduros, como nos EUA, pode ser um PC complementar, e em mercados emergentes pode ser um substituto."