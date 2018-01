HP lança nova linha de desktops para o varejo A HP Brasil anunciou nesta segunda-feira, o lançamento de sua nova linha de desktops para usuários finais, a HP Desktop Pavilion b1200br. Segundo a empresa, os novos micros da linha têm características técnicas consistentes para finalidades de educação e trabalho no ambiente doméstico. Com opções em Linux ou usando versões diferentes do Windows XP, os novos micros são vendidos sem monitores. O modelo de entrada - o b1210, já vem com memória de 256 MB e gravador de CD. O micro usa o sistema operacional Linux da Mandriva, traz processador Celeron D 351 (de 3,2 GHz) e HD de 40 GB. Seu preço é de R$ 999,00. O b1215 traz o sistema operacional Windows XP Starter Edition, que traz HD de 80 GB, 256 MB de RAM e drive combo (leitor de DVD e gravador de CD) e o usa o mesmo processador do b1210. Preço: R$ 1.199,00. Já o b1220 traz 512 MB de memória RAM e HD com 80 GB de capacidade. Um destaque do modelo é que ele também traz sintonizador de TV e rádio FM embutido. O modelo também usa o Celeron D 351 da Intel e traz controle remoto para a função de TV e rádio. Traz o sistema operacional Windows XP Home e custará R$ 1.599,00. O b1230, por sua vez, usa um processador mais potente, o Pentium 4 524 com suporte à tecnologia HT (Hyper Threading), 512 MB de RAM e drive gravador de DVDs. O HD é de 80 GB. Custará R$ 2.099,00. Também com o Windows XP Home Edition. Por fim o b1240 traz 1GB de memória RAM, HD de 160 GB, além do processador Pentium 4 524, usado no b1230. O micro também traz gravador de DVD e a placa de som tem capacidade para 5.1 canais de áudio envolvente, o que permite ao micro funcionar como um home theater (os demais trazem som estéreo) e também traz o Windows XP Home Edition. Um micro mais potente também significa um investimento maior, R$ 2.799,00 no caso do b1240.