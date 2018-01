HP lança novas impressoras e multifuncionais corporativas A HP anunciou o lançamento de novos modelos de impressoras e multifuncionais laser para o segmento corporativo. Os novos modelos trazem melhorias em performance na impressão de grandes volumes e a redução de custos operacionais. Os novos modelos incluem a HP LaserJet P3005, voltada para pequenos grupos de trabalho que fazem uso intensivo de documentos, precisando de qualidade e pouca manutenção dos equipamentos. Com velocidade de impressão monocromática de até 35 páginas por minuto (ppm) o novo equipamento vem com tecnologia Instant-on, que garante a impressão da primeira página em menos de 9,5 segundos a partir do modo Sleep. O modelo traz bandeja de alimentação com capacidade para 500 folhas, o que permite reduzir as pausas para alimentar o equipamento com papel. O modelo custará R$ 2199,00. Outro lançamento é a HP Laserjet série P2015, impressoras compactas com velocidade de até 27 ppm e tecnologia de rede integrada ( modelo P2015dn ), que facilita o compartilhamento da impressora entre equipes de trabalho. O equipamento oferece resolução de 1200 dpi para proporcionar documentos com qualidade profissional, incluindo arquivos com gráficos e imagens complexas. A P2015 tem bandeja opcional para 250 folhas e impressão frente e verso automática (modelo P2015dn), além de bandeja de entrada com capacidade para 250 folhas. O modelo P2015dn, a referência, custará R$ 1699,00. Outra novidade é a multifuncional HP LaserJet M3035 MFP, que traz conexão em rede, impressão de alta velocidade e envio digital para e-mail ou pasta de rede. Possui o novo HP Easy Select Control Panel, um tela sensível ao toque que auxilia os usuários a escolher as melhores opções e facilita a configuração e resolução de problemas. O modelo também é expansível, já que o usuário pode adicionar soluções de acordo com a necessidade de sua empresa, como adicionar mais fontes, formulários e códigos de barras. O modelo tem velocidade de impressão de 35 páginas por minuto, traz servidor de impressão incorporado HP e fax analógico (modelo M3035xs mfp). Custará a partir de R$ 9923,00.