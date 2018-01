HP lança novos desktops e notebooks com chips da AMD Produtos que apostam em custo atraente e boa performance. É com essa dobradinha que a HP quer promover seus novos desktops e notebooks equipados com processadores da AMD. A nova linha de desktops, a dx5150, usará processadores AMD Athlon 64 X2 Dual Core, Sempron e Turion 64, cujo destaque é o suporte a aplicações de 64 bits e preços a partir de R$ 1.549,00 para o processador com um núcleo e R$ 2.799,00 para o modelo dual core. "Os grandes atrativos destas máquinas é a proteção do investimento do usuário, já que eles têm uma vida maior graças aos recursos tecnológicos que apresentam, além do custo atraente para empresas de pequeno e médio porte", diz Augusto Rosa, gerente de produto da HP Brasil. De acordo com o executivo, as máquinas tem grandes possibilidades de expansão, podendo suportar até 8 GB de RAM no futuro, contando ainda com suporte à tecnologia de discos RAID 1, que permite usar dois HDs com espelhamento, para manter segurança nos dados, mesmo que esse seja um recurso que se esperaria em empresas de grande porte. Outra melhoria está em recursos de segurança: os micros dx5150 apresentam a tecnologia AMD Enhanced Virus Protection que, usada com o Microsoft Windows XP SP2, impede que certos vírus sejam executados, garantindo mais segurança aos usuários no envio de e-mails, navegação pela internet, proteção de rede e memória. Uma grande preocupação para as pequenas e médias empresas, a segurança é garantida nos novos desktops dx5150 graças ao HP ProtectTools, uma ferramenta que oferece um único local para o gerenciamento de novas senhas (certificações digitais, autenticação de rede local sem fio WLAN 802.1x, assinatura digital de e-mail e acesso à web), que simplificam as necessidades de proteção com as informações dos usuários. O sistema também inclui a tecnologia AMD Cool´n Quiet, que reduz o consumo de energia do processador e os ruídos do Cooler do micro no ambiente de trabalho, sistema que promete economiza até 60% do consumo de energia do processador. As máquinas também contam com mecanismos como o chip de criptografia TPM (Trusted Platform Module), que estende recursos de proteção de informações associados ao hardware. Notebooks para o mercado de entrada A HP também anunciou hoje uma nova linha de notebooks, nx6105, com chips da AMD com preços bem agressivos e modelos a partir de R$ 2.599,00. Disputando o mercado de entrada, estas máquinas são destinadas a profissionais liberais e pequenas e médias empresas. As máquinas usarão o processadores AMD Turion 64 ML32 e AMD Sempron 3000+. De fabricação local, as máquinas terão recursos padrão nessa faixa de mercado como acesso Wi-Fi 802.11 g e b, portas USB 2.0 e drive combo (CD-RW/DVD-ROM). O modelo básico da linha, com AMD Sempron 3000+ (de 1,8 GHz) traz HD com 40 GB e 256 MB de memória e tela LCD colorida XGA de 15 polegadas. Para resolver os problemas de dispersão de calor e consumo de energia, a HP desenvolveu um novo corpo para os notebooks que traz mais eficiência no resfriamento da máquina. "Os notebooks também incorporam a tecnologia PowerNow!, que gerencia o consumo de energia dentro do processador, aumentando a vida útil das baterias do portátil", diz Daniel Ribas, gerente de produtos portáteis da HP Brasil.