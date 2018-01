HP lança novos PCs e notebooks no mercado brasileiro A HP Brasil anunciou um novo lote de lançamentos para consumidores finais na área de Pcs. São quatro novos desktops e dois novos notebooks. Entre os desktops, a novidade é a série Pavilion (modelos b1420br, b2030br, b2040br e b2060br), com processadores que vão do Celeron D 355 de 3,33 GHz até o Pentium D 915 Dual Core de 2,8 Ghz. Um dos destaques dos micros de mesa é o HP Pavilion b2060br, que reúne as funções de PC, traz sintonizador de TV e rádio FM e é um micro habilitado a rodar games, graças à placa de vídeo ATI X1300 de 256 MB de memória e que integra o pacote (o micro usa o Pentium D Dual Core de 2,8 GHz e cache de 4 MB). Além disso, o micro traz dois drives óticos, um para leitura de DVDs e outro que grava DVDs, sendo este segundo equipado com a tecnologia LightScribe, que permite imprimir artes em CDs e DVDs compatíveis com a tecnologia por meio de um feixe de luz especial. É claro que o único demérito desta tecnologia LightScribe é que ainda é raro encontrar mídias compatíveis no mercado brasileiro, o que a HP prometeu corrigir em breve com a distribuição no Brasil de discos compatíveis com essa funcionalidade. O b260br, topo de linha entre os micros de mesa, traz ainda o sistema operacional Windows XP Home, HD de 250 GB e memória RAM de 2 GB, tudo isso com preço de R$ 3999,00 (monitor não incluso). O modelo básico, o b1420br, tem Windows XP Home, HD de 80 GB e custa R$ 1599,00 (sem monitor). Atualização Outra novidade da linha de desktops da HP é que agora os micros manterão a garantia mesmo se o usuário fizer expansões de componentes. Ou seja, se ele adquirir e instalar um segundo HD de outra marca ou mesmo chips adicionais de memória RAM, esse upgrade não irá invalidar a garantia e o suporte técnico mantidos pela companhia para clientes brasileiros.