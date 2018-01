HP lança scanner de alto volume A HP lançou no Brasil um novo scanner para empresas que precisem digitalizar grandes volumes de documentos. Com foco em pequenas e médias empresas, o Scanjet 7800 pode digitalizar originais frente e verso na bandeja de originais. O alimentador automático pode guardar até 50 folhas e a velocidade de digitalização é de 25 páginas por minuto. O produto traz ainda um pacote de aplicativos que permitem aumentar o contraste dos documentos, além de uma ferramenta de reconhecimento de caracteres (OCR), conjunto que, só em software, exigiria US$ 400 em investimento dos usuários. O modelo traz quatro botões de atalho adaptáveis para as funções mais utilizadas, e ainda apresenta uma entrada para digitalização de cartões de visita. Seu preço para o mercado brasileiro é de R$ 1799,00.