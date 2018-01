HP lança smartphone com Windows Mobile no Brasil Produto traz suporte às tecnologias sem fio Wi-Fi e Bluetooth, além de dispensar servidores dedicados em empresas A HP anunciou nesta quarta o lançamento dos novos iPaqs hW6940 e hw6945 no mercado brasileiro, smartphones que vêm para competir no mercado de acesso móvel a e-mail e dados, colocando os modelos em concorrência direta com aparelhos como o Blackberry da canadense Research in Motion, o E61 da Nokia e o Treo da Palm. O aparelho traz uma tela colorida que usa LEDs (diodos emissores de luz), tecnologia que consome menos energia que o LCD e preserva autonomia das baterias. Com resolução de 240x240 pixels, a tela é capaz de produzir até 64 mil cores. O aparelho traz teclado alfanumérico completo incluso e pesa 175 gramas. Deve ser vendido no mercado brasileiro inicialmente para clientes corporativos, já a partir do próximo mês, chegando até o final do ano para usuários finais em algumas revendas selecionadas da HP e, mais tarde, por meio de operadoras GSM (a HP ainda não fechou acordos para venda do aparelho junto a estas companhias). O hw6940 deve chegar ao mercado brasileiro por R$ 2499 e o hw6945 custará R$ 2599, sendo a única diferença entre eles sendo a presença de uma câmera digital integrada de 1,3 Megapixel. Inovação Em relação aos competidores disponíveis no mercado, os novos iPaqs trazem inovações importantes. Uma delas é o suporte nativo a redes Wi-Fi, o que permite aos aparelhos receber dados diretamente da internet por estes ambientes quando estiverem dentro do alcance de uma rede sem-fio. Some a isso a possibilidade de usar um aplicativo de voz sobre IP (VoIP) no dispositivo e o usuário poderá fazer do smartphone um ramal móvel que o siga dentro do ambiente empresarial. É que soluções corporativas de comunicação permitem endereçar ligações para estes ramais móveis pela internet ou por uma rede Wi-Fi. Desta forma, o usuário poderia estar na Europa, por exemplo, e fazer ou atender uma ligação local em seu ramal, desde que estivesse ligado a uma rede Wi-Fi. Outra diferença dos aparelhos é o uso de um sensor GPS incluso, que permitira ao usuário usar aplicações de localização. De fato, a HP Brasil promete para breve uma parceria com uma empresa local de serviços de localização, de forma que o usuário poderia usar seu Smartphone como um guia inteligente de ruas. A função GPS, no caso do modelo hw6945, também permite associar a coordenada geográfica em que uma foto digital foi tirada, o que permitiria visualizar em um mapa onde as fotos foram tiradas. Também vantajosa é o uso da versão 5.0 do sistema operacional Windows Mobile, que traz softwares nativos para ler e editar documentos do pacote Office, inclusive apresentações em PowerPoint. Os dois novos iPaqs trazem 64 MB de memória interna, suporte a arquivos multimídia como vídeos e música e trazem fone de ouvido externo estéreo. A capacidade de armazenamento pode ser expandida com o uso de cartões de memória. Segurança Os novos iPaqs também trazem funções de segurança para dados. Uma das melhorias é a possibilidade de preservar dados armazenados quando acaba a bateria do micro (anteriormente, isso significava instalar tudo novamente). A outra é o chamado Remote Wipe, que permite que as informações armazenadas no portátil sejam apagadas à distância. Como celular, os iPaqs são celulares Quadri-band, ou seja, podem ser usados para roaming mundial. Corporações Já existem modelos do novo iPaq em homologação e testes no mercado corporativo, embora a HP não divulgue o nome dos clientes. Toda as vendas para empresas serão feitas por intermédio da distribuidora MGI, exclusiva para esta linha de produtos no mercado empresarial brasileiro. O primeiro lote de equipamentos contará com cerca de 2 mil unidades, devendo ser expandido até o final do ano. A empresa não cuidará da distribuição dos novos smartphones para o varejo brasileiro.