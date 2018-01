HP libera correção para Photosmart R707 em português Usuários das câmeras fotográficas digitais Photosmart R707, da HP, já podem baixar do site da empresa o software que faz a correção de uma falha detectada nestas câmeras fazia com que bases de recarga e impressoras fotográficas tentassem energizar baterias não recarregáveis, o que poderia levar a um superaquecimento e até mesmo a um princípio de incêndio. Até ontem à noite, a correção ainda não havia sido liberada no site da empresa, mas, nesta manhã, a empresa já disponibilizava na internet o software que elimina o problema para vários sistemas operacionais e idiomas. A Photosmart R707, câmera com sensor de 5 Megapixels, também foi comercializada no Brasil. Não foram divulgados quantos exemplares do modelo já foram vendidos no país. Consulte no link ao lado a versão mais adequada do software de correção caso você seja dono de uma R707.