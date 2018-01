HP mantém liderança diante da Dell em PCs A HP manteve a liderança diante da Dell no mercado mundial de computadores pessoais no primeiro trimestre, anunciou na quarta-feira a empresa de pesquisa de mercado IDC. Em termos gerais, o crescimento no volume de computadores pessoais vendidos ultrapassou os 10% pela primeira vez em um ano, com ajuda da forte demanda por laptops. Segundo a IDC, o novo sistema operacional Windows Vista, da Microsoft, teve impacto apenas "marginal" sobre as vendas. A participação da HP no mercado mundial de PCs subiu a 19,1%, ante 16,5% no mesmo período do ano passado, enquanto o market share da Dell caiu 3 pontos percentuais, para 15,2%, informou a IDC em seu relatório trimestral sobre vendas de computadores. Dianteira A HP vendeu 28,2% mais computadores no trimestre do que o registrado no mesmo período de 2006, em volume, enquanto o número de PCs comercializados pela Dell caiu 6,9% na mesma base de comparação, de acordo com a IDC. Os números demonstram que a HP está se beneficiando de cortes de custos e de mudanças estratégicas conduzidas em seus negócios nos últimos três anos, segundo o analista David Daoud, da IDC. A queda na participação de mercado da Dell, por sua vez, reflete sua reestruturação, depois de uma desaceleração de vendas e da publicidade negativa que resultou do recall de baterias produzidas pela Sony usadas em seus laptops, no ano passado, segundo Daoud. No ano passado, a Dell perdeu sua liderança no mercado de computadores pela primeira vez desde 2003, com a recuperação da HP, que vendeu mais máquinas no varejo. A Dell só vende computadores diretamente ao consumidor, via Internet ou por telefone. "Ainda é cedo para que a Dell implemente uma nova estratégia de negócios", disse Daoud. "Será preciso um ano de reformulação e reestruturação para que possa mudar de rumo. Não chegamos ao final do processo", completou.