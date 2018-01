HP muda comercialização de cartuchos de tinta

A HP remodelou mundialmente o seu portfólio de suprimentos para aumentar a variedade de insumos para os clientes finais. Segundo informou a empresa, a idéia é dar novas opções de preços e pacotes codificados por cor Válida em todo o globo, a mudança também terá opções para os usuários identificarem insumos segundo o volume de impressão que desejam, com esta diferença devidamente identificada. Além disso, os consumidores que imprimem menos volume poderão comprar um cartucho menor e de preço mais baixo e os consumidores que imprimem mais poderão optar por embalagens econômicas, com um custo por página bem mais acessível. Segundo Norberto Borges, diretor de Vendas e Marketing para a área de suprimentos da HP Brasil "a extensão do portfólio de cartuchos de tinta e toner reconhece o amadurecimento e diversificação do mercado de impressão e seus consumidores". As opções de cartuchos de tinta serão identificadas por embalagens diferenciadas por cor - azul, verde e vermelha. Os cartuchos padrão - embalagem azul - são para clientes com demanda de impressão cotidiana, de baixo volume e com preços mais baixos. Os cartuchos de valor - embalagem verde - são destinados à consumidores com alta demanda de impressão. Permitem economizar e reduzir custos com a conveniência de produzir entre duas e três vezes mais impressões numa compra. Dentro desta linha estão os cartuchos com embalagem dupla (twin pack) e os recém lançados cartuchos de alta capacidade "XL" onde economia pode chegar a mais de 45% no custo por página em comparação com outros cartuchos. Os cartuchos especiais - embalagem vermelha - são voltados a clientes com demanda de impressão especial. São ideais para os clientes que imprimem principalmente fotografias e exigem maior qualidade da imagem final.