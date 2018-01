HP negocia acordo com portal Baidu na China A HP está negociando um acordo com o portal Baidu, o site mais popular na internet chinesa, para equipar os computadores vendidos naquele mercado com uma ferramenta de buscas customizada para os usuários de internet chineses. A ferramenta de buscas ficará associado ao Internet Explorer, que acompanha os sistemas operacionais Windows vendidos nos Pcs da HP Se fechado, o acordo será válido por ano, e sujeito a renovação posterior. Por enquanto, as linhas que serão contempladas pelo software Baidu pertencem à linha Pavilion (de notebooks) e Presario (de micros de mesa) e deverão incorporar ainda, a partir de outubro, um botão de atalho nos aparelhos que levará diretamente ao site Baidu.com. Com Agências Internacionais