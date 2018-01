HP passa Dell em notebooks no Brasil A HP Brasil assumiu a ponta na venda de notebooks no Brasil no primeiro trimestre, de acordo com relatório da empresa de pesquisas IDC. O resultado aconteceu tanto no segmento corporativo como na venda de portáteis para usuários finais. Segundo o levantamento, a empresa domina agora 24% do mercado. A empresa alega que conseguiu sustentar o crescimento nas vendas mesmo com a relativa desaceleração no mercado: registrou aumento de 33% nas vendas de notebooks e desktops em relação ao trimestre anterior, frente ao recuo de 2% do mercado total de desktops e 17% no de notebooks, em relação ao último trimestre. "Conseguimos bons resultados com acordos de distribuição, que ampliaram nossa capilaridade no mercado brasileiro, e o lançamento de notebooks para o mercado de pequenas e médias empresas, que tiveram uma grande aceitação", diz Renata Gaspar, diretora da unidade de computação pessoal da HP Brasil. Segundo a executiva, estas estratégias favoreceram os produtos da empresa e permitiram o crescimento acima da média do mercado. "Mas ainda há muito espaço para crescer: na América Latina, cerca de 15% dos micros são notebooks, e no Brasil apenas 5% dos micros são portáteis", explica. De acordo com a diretora, a expectativa é que esta participação cresça com o tempo e na medida que as empresas descobrirem o benefício da mobilidade. No segmento de notebooks para consumo a empresa lidera 31% do mercado em relação a unidades vendidas. A empresa ocupa o segundo lugar do ranking de fabricantes de produtos para computação pessoal na área corporativa no Brasil, espera até o final do ano conquistar a liderança no segmento.