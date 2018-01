HP pode comprar empresas na América Latina

A HP Software planeja crescer entre 25% e 30% por ano na América Latina nos próximos anos e duplicar suas vendas, como aconteceu nos últimos três anos, disse nesta terça-feira Nicolo Alaimo, vice-presidente e gerente geral da divisão de Software da Hewlett-Packard na região. A HP anunciou nesta terça-feira a aquisição da SPI Dynamics, uma das empresas líderes em aplicativos de segurança e serviços de internet. Na véspera, o presidente da Hewlett-Packard, Mark Hurd, havia dito que a empresa quer se concentrar em sua atividade de programação. Alaimo, em declarações à Efe, não descartou que a expansão da HP na área do software se materialize na América Latina através da compra de alguma empresa. "A HP não limita sua política de aquisições aos Estados Unidos. A análise é mundial. Há um comitê que analisa constantemente como podemos complementar e ampliar nossas atividades para agregar valor a nossos clientes", disse Alaimo. "Não está fora das opções da HP considerar investimentos na América Latina", acrescentou o executivo durante a feira HP Software Universe, em Las Vegas, que vai até sexta-feira. "Nos últimos quatro anos crescemos na faixa de 25% a 30% por ano e em três anos duplicamos as vendas", disse. O executivo da HP acrescentou que, segundo os dados da EDS, ao mesmo tempo os seus concorrentes perderam mercado. Por isso, para a Hewlett-Packard, a América Latina é considerada "uma área de alto crescimento". "Somos uma área que a HP considera de alto crescimento, crescendo o dobro do que o resto do mercado. E temos planos para seguir neste nível nos próximos três anos", afirmou. Segundo Alaimo, "os planos são de crescer de 25% a 30% nos próximos anos, um pouco acima do dobro do crescimento do mercado", com uma estratégia "focalizada nos clientes".