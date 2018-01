HP só venderá PCs com Vista em março A nova versão do novo sistema operacional da Microsoft, o Windows Vista, será comercializado nas versões full(completas) e de atualização a partir da meia noite desta segunda-feira, dia 29, embora já existam 14 fabricantes que comercializarão micros no mercado brasileiro com o novo sistema. Mas entre as grandes marcas de fabricantes, a HP afirma que não lançará novas máquinas com o Vista antes de março. Segundo o vice-presidente da divisão de sistemas pessoais da HP, Juan Jimenez, a empresa só disponibilizará produtos depois de fechar um pacote de aplicativos com outros fornecedores, o que começará a acontecer primeiro nos grandes mercados consumidores de micros, como os EUA, chegando em seguida a outras regiões até contemplar o Brasil. "Nós nunca comercializamos micros com novos sistemas operacionais logo em seu lançamento. Foi assim com o Windows XP", afirma o executivo. A empresa, no entanto, fornecerá o produto para usuários que adquirirem alguns modelos de Pcs compatíveis com o Vista e comprados entre outubro de 2006 e março deste ano, para alguns modelos de notebooks e desktops. A lista de modelos compatíveis está na internet e o usuário só precisará arcar com os custos de envio dos DVDs de atualização. Mas segundo Jimenez, as expectativas em relação a esse pacote de atualização são no mínimo conservadoras. De acordo com o executivo, no máximo 20% dos donos destes micros optarão por atualizar seus sistemas para o Windows Vista. "Muitos usuários demoram a perceber o valor de migrar para novos sistemas e permanecem com os antigos", diz.