HP tem notebooks para consumo e pequena e média empresa Junto com micros de mesa, a HP Brasil também promoveu a renovação de sua linha de notebooks para usuários finais. A linha dv2000, por exemplo, sucede a anterior dv1400 e traz um novo design e camadas protetoras de um acrílico à prova de riscos. Os micros trazem processadores da Intel e ganham telas melhores, com displays LCD widescreen (proporção de cinema) e a tecnologia BrightView, uma camada protetora na parte externa da tela que ajuda a melhorar o contraste nas cores. Há ainda a linha dv6000, máquinas que usam processadores AMD Sempron 3400+, e que também ganharam telas widescreen BrightView. A série dv6000 conta ainda com a tecnologia QuickPlay, que transforma o micro em um DVD player portátil, permitindo ao aparelho tocar música ou DVDs sem precisar carregar o sistema operacional Os micros da série dv6000 tem preço a partir de R$ 2.699,00 e chegam até a R$ 5.499,00, dependendo de configurações de disco, memória e velocidade de processador. Para pequenas e médias Além de renovar sua linha de notebooks para usuários finais, a HP também apresentou uma nova série de micros para o segmento de pequenas e médias empresas com a linha HP Compaq nx6325. Os micros trazem um desenho mais robusto, processadores da AMD e funcionalidades de segurança como um leitor de impressão digital que só libera o acesso a dados e aplicações para pessoas autorizadas. O sensor biométrico também destrava um chip de criptografia que protege informações armazenadas no HD do micro. O portátil pode ser equipado com o Mobile Sempron e Turion 64 X2 Mobile, da AMD. Além disso, os micros trazem slots para leitura de diversos tipos de cartões de memória e podem ser ligados a bases de expansão (docking station) para ligar o micro a monitores e teclados externos. Com Windows XP Professional, o micro é vendido a partir de R$ 2399,00, dependendo de detalhes de configuração.