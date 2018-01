HP tem novos notebooks para o varejo A HP Brasil anunciou o lançamento de três novos notebooks voltados para o mercado consumidor no Brasil, a linha Pavilion dv1700, modelos equipados com os processadores Core Solo e Duo da Intel. Outros detalhes técnicos incluem webcam e microfone integrados, telas widescreen (com proporção de cinema) com a tecnologia BrightView, que proporciona cores mais vivas, conectividade sem fio e controle remoto para as funções multimídia. O HP Pavilion dv1740, por exemplo, traz o Celeron M 410, de 1.46 GHz, tela LCD de 14 polegadas e alta definição, 512MB de RAM e HD de 60 GB, além de drive DVD/CDRW. O preço sugerido é de R$ 4999,00. O modelo intermediário, o HP Pavilion dv1750 traz o Core Solo (um núcleo de processamento) T1350 de 1,86 GHz, tela de 14 polegadas e 512 MB de RAM, com HD de 80 GB e drive gravador de DVD, tudo isso por R$ 5999,00. O mais avançado é o HP Pavilion dv1760, com o chip Core Duo T2050 de 1.6 GHz, tela de 14 polegadas e 1 GB de RAM, além de HD de 100 GB, com gravador de DVD e placa de vídeo ATI Radeon Xpress 200MIGP. O preço sugerido do equipamento é de R$ 6.999,00.