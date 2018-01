HP tem o PC mais preparado, mas dói no bolso O melhor computador de mídia à venda no mercado brasileiro é o HP Pavilion Elite m9360br. É também o mais caro: sai por R$ 5.999. Mas vale quase todos os centavos aplicados nele. É a melhor configuração entre os Media PCs testados, tem diferenciais como saída digital de alta definição (HDMI) e reprodutor de Blu-ray, além de leitores de cartões de memória e um disco rígido (HD) externo. Vamos por partes. Um bom Media PC precisa de bastante memória RAM e muito espaço de armazenamento, já que a idéia é guardar arquivos de vídeo e gravar clipes da televisão, além de fotos, músicas e games. O HP Elite tem HD de 500 gigabytes (GB) e memória RAM de 4 GB, operados por um processador Core2 Quad de 2,4 GHz. Muito rápido. Apesar de ter entradas frontais para muitos tipos de cabo, o gabinete é muito grande para Media PCs. Comparado ao da Megaware (abaixo), por exemplo, dá para ver que, numa estante de casa ou no quarto, o HP Elite pode ser incômodo. Mesmo assim, vence pelas configurações e pelo slot para HD externo, que pode ser retirado e colocado facilmente na parte frontal do gabinete. O HD sobressalente tem 160 GB e está na categoria dos portáteis – pode ser levado facilmente em mochilas ou bolsas. O problema é que, para se conectar a outros computadores, precisa ser ligado na tomada. Sozinho, o cabo USB não consegue fornecer energia suficiente. De qualquer forma, um HD a mais é um diferencial importante. Outro diferencial é o leitor de Blu-ray, a mídia de alta definição que deve substituir o DVD nos próximos anos. Ainda não é muito difundido no Brasil, já que um filme em Blu-ray por aqui sai por cerca de R$ 90. Mas tudo bem, quem comprar o Media PC da HP estará preparado. De nada adianta a mídia de alta qualidade sem um reprodutor. Eis um dos principais méritos do HP Elite: o monitor. Tem 22 polegadas, pode ser ajustado em diversas posições, moldável à mesa e recebe sinal digital de alta definição em HDMI. Nos testes do Link, o PC conseguiu rodar quatro vídeos em DivX ao mesmo tempo sem perda de qualidade e sem interrupções. Os periféricos (teclado, mouse e controle remoto) conversam com a base por meio de sinal infravermelho. Os dois primeiros têm um sensor USB conectado ao computador que não engasgou durante os testes. Apenas o sensor do controle remoto não funcionou. É um fio longo com o infravermelho na ponta, com a finalidade de, mesmo à distância da TV, garantir a conexão do controle. A solução foi usar o sensor do próprio gabinete, que precisou ficar à mostra. Só o que é estranho no Media PC é o modem para conexão discada. Quem compra um computador desse nível dificilmente precisará de um, apesar de talvez ser útil quando a banda larga cair. Enfim, a retirada do modem não influiria no preço final, este o ponto mais fraco do HP Elite. É um senhor computador, com um senhor preço. Ficha técnica PROCESSADOR | Intel Core2 Quad 2,4 GHz MEMÓRIA RAM| 4 GB DISCO RÍGIDO | 500 GB, mais HD externo portátil de 160 GB LEITOR DE CARTÃO | Sim SAÍDA HDMI | Sim MONITOR INCLUSO | Sim, LCD de 22 polegadas com entrada HDMI PREÇO | R$ 5.999 SITE | www.hp.com.br DETALHES | Além da configuração robusta, o HP Elite vem com periféricos sem fio e reprodutor de discos Blu-ray, o formato que deve substituir o DVD. Problema é o gabinete convencional, grande demais