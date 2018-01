HP traz estúdio portátil de foto digital com Photosmart A433 Para quem curte viajar e não abre mão de clicar todos os momentos para guardar de recordação, o estúdio fotográfico Photosmart A433, da HP, é uma boa pedida. Ele é um kit formado por uma câmera digital e uma impressora portátil. Juntos, esses dois equipamentos permitem a você fotografar e imprimir seus flagrantes quando estiver longe de casa e do computador. A impressora possui qualidade fotográfica e trabalha com papéis no formato 10x15 cm - o mesmo tamanho utilizado por laboratórios de revelação. Já a câmera tem resolução de 5,2 megapixels, zoom óptico de 3 X e conexão para televisão, o que permite visualizar na tela da TV as fotos que você tirou. Um porém da câmera é a sua capacidade de armazenamento: ela possui apenas 16 megabytes (MB) de memória interna, o que permite tirar cerca de 10 fotos na resolução máxima. Para ter maior espaço de armazenamento é recomendável adquirir um cartão SD (vendido à parte.) Na hora de imprimir as fotos, basta encaixar a câmera na base da impressora. Dá, ainda, para realizar tarefas básicas de edição, como recortar uma parte específica da imagem ou girar a fotografia. O produto deve custar R$ 1.000 no mercado brasileiro.