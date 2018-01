HP usa tecnologia de aeromodelos para resfriar servidores Numa associação para lá de improvável, a HP está pesquisando a adoção de pequenas turbinas, muito similares às usadas em aeromodelos, para resfriar as próximas gerações de servidores corporativos. A explicação é simples: cada safra de novos processadores acaba gerando mais calor que as anteriores e sistemas convencionais de resfriamento já não conseguem dar conta do recado. E resfriar os chips destes computadores é essencial, já que temperaturas muito elevadas comprometem a estabilidade nas operações de cálculo e podem, em casos extremos, literalmente fritar o processador. A idéia de usar as turbinas de aeromodelos surgiu porque estes mecanismos, desenvolvidos originalmente para impulsionar miniaturas de jatos, são compactos, elétricos, e geram pressão de ar suficiente para resfriar os servidores até o ponto desejado. Segundo a HP, os mecanismos de resfriamento criados - essencialmente, uma turbina elétrica embutida num duto - oferecem uma performance quatro vezes maior que a de coolers convencionais, consumindo apenas um terço da energia destes modelos. Sua construção também permitirá criar equipamentos mais compactos. Segundo Wade Vinson, engenheiro da divisão de servidores da HP, será possível dispor de 16 servidores no mesmo espaço onde antes só cabiam 10 computadores. Os primeiros equipamentos contando com esta tecnologia chegam ao mercado a partir do início do segundo semestre. Preços e configurações dos servidores não foram divulgados.