HP vai acelerar oferta de impressão digital A fabricante de computadores pessoais e impressoras Hewlett-Packard anunciou na segunda-feira que levaria adiante um plano para acelerar sua oferta de impressão digital, como parte de uma tendência de redução na impressão analógica. Depois de uma série de aquisições, a HP está lançando diversos produtos e tecnologias de artes gráficas a fim de melhorar os produtos de impressão digital, e diz que quer ser "líder mundial nas artes gráficas digitais". "Vamos liderar (a transformação) o caminho da impressão analógica para a digital", disse à Reuters Yariv Avisar, vice-presidente e gerente geral de soluções industriais de impressão em grande formato para o grupo de impressão e imagem da HP, durante uma conferência em Tel Aviv. "Essa conversão é... nossa principal estratégia", disse ele. "Todas essas aquisições de produtos e atividades que estamos conduzindo têm por objetivo basicamente acelerar essa conversão." Em sua mais recente aquisição, a HP na semana passada, concluiu a tomada de controle da NUR Macroprinters, de Israel, fabricante de impressoras a jato de tinta em formato largo, para uso industrial, em uma transação de 118,4 milhões de dólares. Embora apenas cerca de nove por cento do total de páginas impressas no mundo o sejam digitalmente, a impressão digital vem crescendo em ritmo muito superior ao da analógica, disse Stephen Nigro, vice-presidente sênior de produtos gráficos e de imagens da HP. "Estamos em um período de grande inovação, vinda da HP e de outros protagonistas do setor, de modo que veremos aceleração na transição entre o analógico e o digital", afirmou ele. Funcionários da HP estimam que cerca de 25 por cento do mercado mundial de placas e sinais esteja sendo atendido por impressoras digitais. Entre as novas ofertas da HP está uma plataforma a jato de tinta com 30 polegadas e alta velocidade, para produção de livros, jornais e materiais de marketing direto, bem como novas tecnologias de impressão em látex e uma expansão na linha de impressoras HP Indigo.