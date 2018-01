HP vai cortar 24,6 mil empregos na integração com a EDS A Hewlett-Packard Co (HP) planeja cortar 7,5 por cento de sua força de trabalho, ou 24.600 empregos, como forma de elevar a eficiência de sua recente aquisição da Electronic Data Systems Corp (EDS), informou a companhia nesta segunda-feira. Em um comunicado emitido antes de um encontro com analistas de Wall Street para discutir os planos para a fusão de 13,2 bilhões de dólares com a EDS, a HP disse que pretende efetuar os cortes nos próximos três anos, enquanto irá substituir metade destes empregos em novas áreas de seus negócios de serviços. Segundo a companhia, metade das demissões vão acontecer nos Estados Unidos, país de origem das duas companhias. A HP também informou que irá registrar uma despesa recorde de 1,7 bilhão de dólares no seu quarto trimestre fiscal, que terminará em outubro, da qual 300 milhões de dólares serão custos de reestruturação. A HP estimou que irá poupar 1,8 bilhão de dólares em custos anuais depois que o programa de corte de custos for concluído em três anos. (Reportagem de Eric Auchard)