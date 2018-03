Huckabee protesta contra resultado de prévias em Washington Mike Huckabee, pré-candidato do Partido Republicano à Presidência dos Estados Unidos, contestou o resultado das prévias realizadas neste fim de semana no Estado de Washington, onde perdeu por pouco para o também pré-candidato John McCain. O comitê de campanha de Huckabee disse estar estudando a adoção de medidas jurídicas para assegurar a contagem integral dos votos de sábado após "resultados finais dúbios". Os advogados dele chegaram a Washington no domingo à noite. "Desejamos garantir uma eleição justa ali. E não temos certeza de que houve realmente justiça naquele caso", afirmou Huckabee em uma entrevista ao programa "Today Show", do canal NBC. Segundo o pré-candidato, autoridades do Partido Republicano pararam de contar os votos quando 87 por cento do total haviam sido apurados. McCain liderava por 242 votos de um total de cerca 12 mil naquele momento. Por volta de 1.500 votos não teriam sido apurados, afirmou o comitê de campanha de Huckabee. "Vamos exigir a contagem total dos votos. Vamos garantir que isso aconteça. Parece que, de forma arbitrária, o presidente do partido decidiu estar seguro sobre qual seria o resultado final", disse Huckabee à CNN. McCain, senador pelo Estado do Arizona que se tornou o líder das prévias republicanas na semana passada, quando seu maior adversário, Mitt Romney, desistiu da disputa. McCain foi vencido por Huckabee em duas das três prévias estaduais realizadas no fim de semana. Huckabee, ex-governador do Arkansas e pastor batista, derrotou McCain na Louisiana e no Kansas. (Reportagem de David Morgan)