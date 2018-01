Hulk é verde, nervoso e tem visual esquisitão O último game da Sega baseados em um grande lançamento do cinema valeu o preço do ingresso: Iron Man não foi excepcional, mas pelo menos não chegou a causar fúria. É bom ver que a Sega não pisou na bola com o game baseado no último filme do gigante esmeralda. É claro, se levarmos em conta apenas as versões para Xbox 360, PC e PS3, que têm visual decente... O jogo é um festival de deliciosa destruição sem sentido. Tudo na tela é esmigalhável, como era de se esperar. Não é um jogo inesquecível, mas pelas horas que dura, Hulk funciona bem. A pisada de bola fica para a versão de Wii, com gráficos dignos de jogos da primeira geração do PS2. Uma vergonha o Wii receber essa afronta...