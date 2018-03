Humorista do 'Casseta' ironiza perda de tapa-sexo O humorista Hélio de la Peña, do programa Casseta & Planeta Urgente, da Rede Globo de Televisão, não perdeu a piada ao chegar na noite de hoje ao Camarote da Brahma, no Rio. "O carnaval já é uma piada em si, uma piada pronta", disse, lembrando, porém, que o Casseta & Planeta não poderá aproveitar a folia como assunto para o programa, uma vez que está de férias e só retorna em abril. A principal piada do carnaval carioca até o momento, para la Peña, foi a perda do tapa-sexo da passista Viviane Castro, ontem, na Escola de Samba São Clemente. "Ela ficou tão intimidada, tão mal", ironizou, rindo. Ele brincou ainda que ficará atento a possíveis momentos como esse que ocorram nos desfiles de hoje.