Anna Angotti & Demian Takahashi: O olho-de-boi estava com gosto de feira. O robalo veio duro, fibroso, sem frescor. O sushi de lula com sal havaiano (já vimos isso em outro restaurante...) estava salgado demais. O arroz pesado, com grãos longos, meio farinhento, não tinha complexidade na textura - e seu tempero era enjoativo, doce demais. Só o atum se salvou. Blog Alho, Passas e Maçãs: Os quatro pares eram bem apresentados e pareciam gostosos. O melhor foi o de atum com um filetinho de foie gras. Boa idéia: o fígado emprestava um pouco de gordura ao peixe, no esforço de substituir o ausente toro. Na linha dos complementos, o de serra desafinou: o peixe veio macio e bonito, mas o alho e gengibre que o cobriam também o encobriam. O atum, igualmente macio, derrapava no sabor frágil demais, quase despercebido. E o robalo estava rijo demais. Último deslize: dois bolinhos se partiram quando foram tirados do prato. Uma pena: além de quebrar o ritual, o peixe se separou do bom arroz utilizado. Braulio Pasmanik: Um endereço de qualidade que vem crescendo a cada visita. Arroz saboroso, peixes bem escolhidos fazem do Huto um concorrente sério e com peso cada vez maior no ranking de qualidade dos restaurantes japoneses. Jacques Trefois: Lugar chique de bom gosto, elegante e cheio de empregados. Exatamente o contrário do Hamatyo. Comi um bom sushi de robalo, outro ótimo de chu-toro, outro excelente de maguro e um correto de enguia. Pedi para o jovem e simpático sushiman fazer um último sushi, a moda dele. Veio um sushi de atum com azeite de trufa por cima. Um desastre. Queria saber quando os chefes vão parar de usar em cozinha esse horrível produto, que é o azeite ou a manteiga de trufa, totalmente químico, que além de estragar o produto, danifica o paladar da gente. Janaina Fidalgo: Diferentemente dos demais, o arroz aqui não ajuda os peixes, que são bem bons. Luiz Horta: Bom, alguns altos e baixos, mas um lugar muito bom de conhecer, principalmente por deslocar o eixo dos sushis de qualidade no mapa da cidade. Neide Rigo: Não havia toro no dia em que fui, mas o atum estava muito bom, macio, untuoso, numa temperatura boa, sem estar muito gelado. O peixe-serra é cortado com pele e vem com tataki - um tempero de alho, gengibre e cebolinha. Já o corte de robalo valoriza a transparência que deixa passar os tons esverdeados da folha de shissô posta entre ele e o arroz. E tinha ainda o olho-de-boi que estava muito fresco - mais fibroso, mas fácil de morder. O arroz tem boa consistência e o tempero agridoce é percebido com distância e suavidade. Assim como o wasabi controlado e o molho de soja que já vem pincelado com parcimonia sobre o peixe. Embora não tenha achado este o melhor arroz, pesaram na minha decisão o bom tamanho dos sushis, para serem comidos de um só bocado, e o frescor dos peixes. Patrícia Ferraz: Não estava especialmente fresco, nem saboroso e o arroz também não impressionou. Roberto Smeraldi: Uma ótima opção. O fato de limitar a oferta parece condizente com uma política de só oferecer ingredientes de qualidade. Oferece toques de criatividade se distanciando um pouco da tradição, mas com equilíbrio. Destaques para o carapau entre os frescos, para enguia entre aqueles em conserva. Silvio Giannini: Outra boa descoberta do Paladar, que se firma também como radar de tesouros escondidos nesta cidade. Sushis bem preparados, com volume e elegância adequados. Peixes de boa procedência, boa oferta de iguarias importadas mas o toro, infelizmente, me decepcionou. Era, na verdade, um tyotoro, saboroso, mas longe da gordura que se espera para um sushi desta qualidade e valor. Ainda assim, me surpreendeu positivamente pela qualidade encontrada em um restaurante fora do eixo gastronômico principal da cidade. Certamente voltarei ao escondido Hutô para novas experiências.