Hypermarcas tem lucro 6 vezes maior no 2o tri, a R$122 mi

A empresa divulgou nesta sexta-feira que teve lucro líquido de 122,2 milhões de reais no segundo trimestre, após resultado positivo um ano antes de 19,3 milhões, quando foi afetada por despesas financeiras ligadas à sua exposição cambial.

A média das estimativas de analistas consultados pela Reuters apontava para lucro líquido de 111,6 milhões de reais.

O desempenho veio com uma melhora de 109,8 milhões de reais no resultado financeiro ante o segundo trimestre de 2013, para 99,2 milhões, que foi obtida com o fim de impactos relativos à exposição cambial e fornecedores, afirmou a Hypermarcas no relatório de resultados. Desde o final do ano passado, a companhia utiliza instrumentos de hedge que mitigam totalmente estes efeitos.

Do lado operacional, a receita líquida subiu 6 por cento ano a ano e encerrou julho em 1,13 bilhão de reais, com base na expansão de 7,4 por cento da divisão farma e 4,1 por cento na de consumo.

A Hypermarcas disse que na divisão de consumo não pode atender cerca de 20 milhões de reais em pedidos em função de falta de estoque. Os pedidos representariam um crescimento adicional de 4,3 pontos percentuais na receita da divisão.

Já na divisão de fármacos, a companhia disse que excluído efeito do encerramento de contratos de fabricação de medicamentos para terceiros, "o crescimento do portfólio de produtos da companhia foi de 12 por cento no mesmo período".

As despesas gerais e administrativas tiveram aumento anual de 12,3 por cento no segundo trimestre e encerraram o período em 61,7 milhões de reais. As despesas com marketing, subiram 4 por cento, a 223 milhões.

A empresa teve geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 287,6 milhões de reais no período, avanço anual de 11,5 por cento.

No semestre, o Ebitda ajustado foi de 546,6 milhões de reais, montante que representa 49,6 por cento da projeção de geração de caixa da Hypermarcas para 2014, disse a empresa.