Hyundai e Kia esperam superar meta global de vendas em 2013

Hyundai e Kia, que ocupam a quinta posição no ranking global de vendas de veículos, esperam um ano difícil em 2014 enquanto montadoras japonesas e europeias devem acelerar a competição e os mercados da China e dos Estados Unidos enfrentam crescimento mais moderado.

A Hyundai e a Kia informaram que viram um crescimento de 6 por cento em suas vendas globais combinadas, para 6,9 milhões de veículos de janeiro a novembro deste ano, ante um ano antes. As vendas no exterior cresceram 8 por cento durante o período, enquanto as vendas na Coreia do Sul recuaram 3 por cento.

Sólidos aumentos de vendas em mercados emergentes como China e Brasil compensaram as vendas fracas nos Estados Unidos e na Coreia do Sul, onde Hyundai e Kia têm ficado atrás dos concorrentes parcialmente devido a seus modelos mais antigos.

No ano passado, Hyundai e Kia venderam juntas 7,1 milhões de veículos.

(Por Hyunjoo Jin)