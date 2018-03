IB debate doenças de plantas e efeito estufa

O Instituto Biológico promoverá, de 12 a 14, o 31º Congresso Paulista de Fitopatologia. O evento será realizado na Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), em Campinas (SP), e este ano irá discutir o aquecimento global e suas implicações para o estudo de doenças de plantas. A abertura do congresso será feita por Carlos Nobre, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que falará sobre a situação mundial diante do efeito estufa, com ênfase para a situação do Brasil. Outro destaque é a palestra da pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente Raquel Ghini, que vai apresentar cenários climáticos futuros em doenças de plantas. ''''O aumento já verificado da concentração de CO2 atmosférico torna necessário o estudo dos impactos sobre doenças de plantas'''', diz Raquel. ''''Trabalhos de experimentação podem fornecer informações quanto às alterações na planta, no patógeno e na doença.'''' Serão abordados ainda temas como o controle de Pythium em sistemas hidropônicos, leprose e Huanglongbing dos citros, expansão da cultura da cana-de-açúcar e doenças em pós-colheita de frutos. INFORMAÇÕES: Site: www.infobibos.com/cpf2008/