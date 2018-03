Ibama analisará recurso contra interdição de cavernas A Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) de São Paulo submeterá à área jurídica o recurso apresentado pela Fundação Florestal contra a interdição das cavernas turísticas do Estado. De acordo com a assessoria da Superintendência do Ibama, essa análise é necessária porque a medida que determinou o embargo das cavidades teve origem numa ação do Ministério Público Federal (MPF) que exigiu o plano de manejo espeleológico das unidades de conservação. A área técnica também deverá se manifestar sobre os argumentos contidos no recurso. Segundo a assessoria, embora não haja prazo para o exame, a decisão deve ser rápida.