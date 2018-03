Ibama apreende 30 m³ de madeira ilegal no interior de SP O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apreendeu hoje um caminhão com cerca de 30 metros cúbicos de madeira de cupiúba e angico-vermelho, sem origem legal, em São José do Rio Preto, a 452 quilômetros de São Paulo. A empresa que efetuava o transporte recebeu uma multa superior a R$ 11 mil e os responsáveis pelo estabelecimento responderão por crime ambiental. Segundo o Ibama, a apreensão faz parte da Operação Rastro Verde, deflagrada para fiscalizar em todo o País o envio de madeiras extraídas, ilegalmente, da Amazônia para as Regiões Sudeste e Sul. Novas ações em São Paulo estão previstas para as próximas semanas.