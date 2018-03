Ibama apreende peixes pescados ilegalmente no AM Duas embarcações que vinham do município de Autazes, a 478 quilômetros de Manaus, foram apreendidas transportando cerca de 300 quilos de peixes protegidos pelo período de defeso, na madrugada de hoje, por fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Nos barcos, os fiscais encontraram tambaqui e pirarucu, cuja pesca está proibida até o fim de março por estarem em período de reprodução. Também foram encontradas duas capivaras, uma paca e três tatus abatidos. Os animais silvestres abatidos foram levados para alimentação de animais do Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama, onde são tratados os animais recolhidos pelo instituto para reintrodução na natureza ou envio a criatórios autorizados ou zoológicos. O pescado apreendido foi doado a um asilo em Manaus.