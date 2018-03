Ibama investiga causa de incêndio, não de apagão no NE O presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Volney Zanardi, esclareceu nesta sexta-feira, 30, que não é da competência do órgão relacionar se foi o incêndio na fazenda do município de Canto do Buriti que levou ao apagão no Nordeste na quarta-feira.