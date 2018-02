A análise realizada evidenciou falhas no cumprimento do Plano de Emergência Individual aprovado no licenciamento ambiental do empreendimento. Entre as falhas observadas estão a ausência de equipamentos nas embarcações de emergência e a demora no atendimento inicial ao vazamento.

É a segunda multa que o Ibama lavra por conta do vazamento de óleo iniciado no início de novembro. A primeira foi de R$ 50 milhões.