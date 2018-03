Ibama: multas de operação no Pará chega a R$ 65 mi As multas aplicadas pela Operação Boi Pirata II, em Novo Progresso, no Pará, já ultrapassaram os R$ 65 milhões, segundo informações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Deflagrada em julho e sem prazo para terminar, a operação tem o objetivo de coibir a criação de gado em áreas desmatadas e queimadas ilegalmente na Amazônia, principalmente na Floresta Nacional (Flona) do Jamanxim, criada em 2006, no oeste do Estado.