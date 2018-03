IBGE deve abrir 13,5 mil vagas para o censo em SP Os preparativos para o Censo Demográfico 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), começaram na cidade de São Paulo. Em parceria com o instituto, a prefeitura instalou hoje a Comissão Municipal de Geografia e Estatística (CMGE), que abrirá espaço para discussões entre representantes dos poderes públicos e técnicos do IBGE com o objetivo de organizar a captação de dados para a elaboração do censo. O IBGE contará com um orçamento de R$ 1,4 bilhão para realizar o censo no País. Só no município de São Paulo, devem ser criados 13.500 empregos temporários. No início de setembro, o instituto divulgará o edital para o processo seletivo de agentes censitários e, em outubro, começa o processo de seleção. A expectativa é de que ao todo sejam abertas no País cerca de 45 mil vagas, disputadas por 2 milhões de candidatos. O trabalho dos recenseadores terá início em agosto de 2010 e deve durar em torno de quatro meses. Em dezembro, está prevista a divulgação dos primeiros resultados e, em 2011, devem ser tornados públicos os dados definitivos. O censo é a única pesquisa que visita todos os domicílios particulares permanentes do País. Por meio de informações geradas pela pesquisa, é traçada uma radiografia do Brasil no tocante às políticas públicas, saneamento básico, atendimento hospitalar, coleta de lixo, luz elétrica e outros serviços. O instituto pretende radiografar 58 milhões de domicílios brasileiros, dos quais cerca de 4 milhões estão no município de São Paulo.