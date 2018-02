IBGE: informática é o curso profissional mais procurado

Ainda de acordo com o IBGE, 10,2% dos que já se inscreveram em um curso profissionalizante não concluíram os estudos e, desse total, 25,5% citam os problemas financeiros como principal motivo da desistência. O estudo mostra também que, entre os 6 milhões de pessoas de 10 anos ou mais de idade que frequentavam, em 2007, algum curso de educação profissional, 80,9% estavam no segmento da qualificação profissional e 17,6%, em cursos técnicos de nível médio.

Somando os que frequentavam com os que já haviam frequentado curso de educação profissional (35,6 milhões de pessoas), a divisão se repetia: 81,1% estavam no segmento da qualificação profissional; o curso técnico de nível médio representava 18,2% do total; e a graduação tecnológica, 0,7%. O estudo, intitulado "Aspectos Complementares da Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional" é um suplemento da Pnad 2007 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), realizado pelo IBGE, em convênio com o Ministério da Educação.