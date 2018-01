IBGE lança mapa interativo com dados de 192 países O IBGE lançou, em sua página na internet, o canal Países@, um mapa-múndi interativo com informações demográficas, econômicas e geográficas de todos os 192 países reconhecidos pela ONU. A interface inicial de Países@ é um mapa do mundo onde o usuário pode navegar, clicando sobre o país escolhido para que surja na tela a "síntese", com informações como localização, nome da capital, extensão territorial, PIB, idioma, população e moeda corrente. No mesmo quadro também há um breve histórico político-administrativo, um mapa político, a reprodução da bandeira nacional, fotos e um link para o Google Maps, onde o usuário tem acesso a visão do relevo através de imagens de satélite. Além da síntese, o menu no alto da página de Países@ dá acesso a outros seis temas: população, indicadores sociais, economia, redes (telefonia e internet), meio ambiente e objetivos do milênio. Todas as informações são da ONU e de outras fontes oficiais. Há dados sobre a população residente em áreas urbanas, densidade demográfica, natalidade e mortalidade. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a desnutrição, o saneamento, a educação e a incidência do vírus da aids são outros temas abordados. Os indicadores também podem ser acessados na forma de tabelas.