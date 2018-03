IBGE: menos cidades têm secretaria de assistência social Os números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que as prefeituras das maiores cidades do País estão na contramão da tendência nacional de aumento das secretarias exclusivas de assistência social. Nas cidades de mais de 500 mil habitantes, a proporção das que têm secretarias exclusivas caiu de 72,5% para 56,4%. A tendências dessas cidades tem sido juntar a assistência social a outras políticas setoriais.