IBGE: SC tem a maior expectativa de vida em 2013 A unidade da Federação com maior expectativa de vida ao nascer é Santa Catarina, com 78,1 anos em 2013. O Estado registrou a maior expectativa de vida tanto para os homens (74,7 anos) quanto para as mulheres (81,4 anos), segundo os dados das Tábuas Completas de Mortalidade do Brasil de 2013, divulgadas hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).