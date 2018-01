IBGE usará PDAs com GPS embutido no censo 2007 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística pode comprar 26 mil unidades de um PDA da fabricante Mitac, numa transação de quase R$ 36 milhões. Um aparelho da fabricante, um computador de mão com um sensor GPS embutido (de localização por satélite), foi a escolha da Sight GPS para a licitação do IBGE, sendo selecionada como a melhor proposta apresentada nesta quinta, dia 31. Se aprovado pelo departamento técnico do instituto, os aparelhos irão equipar os técnicos do IBGE no censo previsto para o primeiro trimestre de 2007. Na verdade, este pode ser apenas o primeiro lote de um grande pedido que o IBGE pode fazer, chegando a até 80 mil unidades de um computador de mão equipado com sensores GPS. A idéia é que os técnicos do IBGE utilizem informação georeferenciada (com coordenadas precisas) no cadastramento da população brasileira, em especial naquelas regiões sem endereço definido, como vilarejos, povoados e moradias isoladas no interior do País, no litoral ou em populações ribeirinhas na Amazônia, entre outras regiões. O custo inicial de cada equipamento é de R$ 1382,00. A oferta foi feita por meio de pregão eletrônico, no portal de compras governamentais ComprasNet, pelo pregão de nº 38/2006.