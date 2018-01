IBM amplia parceria com Juniper Networks e Cisco

A IBM anunciou nesta quarta-feira que está ampliando a parceria com a Juniper Networks, mas também está reforçando laços com outros fornecedores de equipamentos incluindo a Cisco Systems, minimizando sugestões de que esteja adotando estratégia para rebater uma crescente competição com a Cisco.

A empresa informou que acertou com a Juniper uma parceria sobre produção de equipamentos, na qual usará sua marca em switches e roteadores fabricados pela Juniper e irá vendê-los como parte de sua família de produtos.Segundo a IBM, a decisão tem como objetivo dar aos clientes, em particular centros de processamento de dados de empresas, uma gama maior de servidores, equipamentos de armazenagem de dados e de redes.

"A maioria dos nossos clientes quer variedade. Ele querem a melhor qualidade", disse Jim Comfort, vice-presidente de iniciativas corporativas da IBM.

Analistas afirmaram que a ampliação das várias parcerias mostra que enquanto a IBM busca expandir os laços com a Juniper e a Brocade para diversidade, também precisa manter uma relação amigável com a Cisco. "Sem dúvida, eles serão competitivos. Mas ao mesmo tempo, eles enfim estão tentando entregar valor aos clientes", disse Seamus Crehan, vice-presidente da empresa de pesquisa Dell'Oro Group.

Executivos da Juniper disseram que o acordo ajudará a companhia a expandir sua distribuição. A IBM informou que enxerga as parcerias como uma forma de se tornar uma fornecedora única para um conjunto diverso de produtos.

A companhia, que vende servidores de computadores e serviços de tecnologia, já ajuda a vender produtos fabricados pela Juniper e pela Cisco, por meio de parcerias de revenda.

A IBM anunciou também que está expandindo sua parceria com a Brocade Communicatins Systems, uma concorrente de porte muito menor que a Cisco, para revender seus FCoE switches. "Não é em resposta a qualquer coisa que qualquer parceiro tenha feito", afirmou Comfort. "É o nosso reconhecimento da necessidade de um ambiente muito mais integrado e automatizado."

