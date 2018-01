IBM anuncia servidores com processadores AMD A IBM anunciou nesta terça o lançamento de novos servidores equipados com chips Opteron, da Advanced Micro Devices - AMD, a maior concorrente da Intel. São cinco novos modelos de equipamentos destinados a grandes corporações e que prometem desempenho e melhor performance em termos de consumo de energia e dissipação de calor. A empresa não é a primeira a fazer um anúncio do tipo. Neste ano, em maio, a Dell quebrou uma longa hegemonia dos processadores da Intel em seus computadores ao também anunciar servidores com chips da AMD. O objetivo da IBM, aliás, é o mesmo: disponibilizar uma oferta de equipamentos corporativos com custos mais atraentes.