IBM aprova desembolso de US$15 bi para recompra de ações A IBM anunciou nesta terça-feira que seu Conselho autorizou um programa de recompra de ações no valor de até 15 bilhões de dólares, o que pode elevar seu lucro por ação em 2008 em 0,05 dólar. A notícia impulsionou as ações da gigante de informática e também ajudava a animar o mercado acionário dos Estados Unidos como um todo. A IBM --que possui um valor de mercado de cerca de 150 bilhões de dólares-- exibia um dos melhores desempenhos entre as ações do índice industrial Dow Jones. A IBM afirmou que espera agora um lucro por ação de pelo menos 8,25 dólares por ação em 2008, ou crescimento de 16 por cento. Em janeiro, a empresa havia previsto lucro por ação entre 8,20 e 8,30 dólares por ação. "O crescimento lucrativo da IBM e o consistente aumento de fluxo de caixa permitem à empresa continuar dando ganhos aos seus acionistas", afirmou o presidente-executivo da empresa, Samuel Palmisano, em comunicado. As ações da IBM subiam 4,06 por cento, para 114,55 dólares. O índice Dow Jones avançava 0,94 por cento. (Reportagem de Tiffany Wu)