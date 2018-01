IBM aumenta doações para universidades envolvendo Linux A área de alianças da IBM já está recebendo os trabalhos candidatos a receber recursos do chamado Faculty Awards para o próximo ano. Todos os projetos são submetidos à análise de uma comissão científica internacional da IBM. O projeto, criado em 2001, fornece recursos para centros acadêmicos que desenvolvem pesquisas tecnológicas envolvendo padrões abertos e a plataforma de código aberto Linux. Entre os projetos selecionados no ano passado, que já receberam US$ 115 mil para financiar projetos de pesquisas estão dois projetos da EPUSP (Escola Politécnica da USP), um deles sobre sistemas abertos de arquitetura e framework aplicado para soluções em Java, e o outro sobre elaboração de um ambiente de trabalho colaborativo para pesquisa e desenvolvimento, utilizando a solução IBM Workplace. Outros centros universitários selecionados incluem o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), que vai desenvolver um estudo sobre software embarcado; a Universidade Pontifícia Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), com pesquisa sobre Linux, e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, que está criando conteúdo de um curso para ensino a distância sobre "Introdução a Mainframes". As pesquisas são sempre acompanhadas pela área de Alianças com Universidades da IBM e outros setores interessados no projeto. "Através do programa Faculty Awards, desenvolvemos projetos de pesquisa aplicada que servem como vitrine para clientes da IBM que buscam tecnologias inovadoras para o seu negócio, utilizando nossas plataformas de Software", explica Mauro Assano, gerente de Alianças com Universidades. Análise Os projetos de pesquisa são enviados para a IBM e uma comissão científica internacional avalia a proposta e considera aspectos como: - grau de inovação do projeto; - importância estratégica para a IBM; - qualidade do professor e dos estudantes envolvidos; - nível e natureza das possíveis relações a serem criadas com a instituição envolvida. Projetos candidatos a participar do Faculty Awards podem ser encaminhadas à IBM até o início de dezembro. Elas precisam, no entanto, fazer parte do programa de alianças universitárias da IBM.