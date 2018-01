IBM começa a despachar chips para o Nintendo Wii Além de fornecer o Cell, processador que equipará o PlayStation 3 da Sony, e o Xenon, que impulsiona o Xbox 360, a fabricante IBM também fabricará o Broadway, chip que estará no coração do Wii, o próximo console da Nintendo. Os processadores Broadway usam a tecnologia de 90 nanômetros e, segundo a IBM divulgou em um informe, irão prover uma boa performance mas com uma redução de até 20% no consumo de energia. Dados já divulgados pela empresa indicam uma velocidade de 729 Mhz, o que torna o Broadway o mais lento entre os videogames de última geração (o PS3 e o Xbox 360 tem 3,2 GHz de velocidade). Embora sem data definida para lançamento oficial, o Nintendo Wii deve ser lançado no mercado japonês até o final do ano, devendo custar menos de US$ 250. (Com Agências Internacionais)