IBM compra francesa Ilog por US$ 340 milhões

A IBM firmou acordo para adquirir a produtora francesa de software Ilog por 215 milhões de euros (US$ 340 milhões), divulgaram as empresas nesta segunda-feira, 28. O negócio, aprovado pelo conselho da Ilog, é parte da estratégia da IBM de realizar aquisições de companhias com potencial intelectual para as quais pode prover escala de negócios. "Essa combinação nos permitirá expandir dramaticamente nosso alcance de mercado e concretizar o potencial total de nossa tecnologias enquanto protegemos os investimentos da Ilog agora e no futuro", afirmou o presidente do conselho da Ilog, Pierre Haren, em comunicado. A IBM, um dos maiores parceiros comerciais da Ilog, está oferecendo 10 euros por ação ordinária. A oferta representa um prêmio de cerca de 37% ante o fechamento da ação em 25 de julho. Separadamente, ainda nesta segunda-feira, a Ilog anunciou que seu lucro líquido caiu a US$ 500 mil sobre receita de US$ 181 milhões no ano até 30 de junho, ante lucro líquido de US$ 4,9 milhões e faturamento de US$ 161,5 milhões. "No quarto trimestre, tivemos um ambiente econômico desafiador, notadamente no setor financeiro, que continua como uma fonte importante de receita para a Ilog", afirmou a empresa. A IBM já gastou cerca de US$ 21 bilhões em 70 aquisições desde 2003, incluindo a canadense Cognos, a maior compra da empresa, por US$ 5 bilhões, em janeiro deste ano.