IBM contratará mais 2 mil no Brasil até 2008 A demanda por serviços terceirizados na área de tecnologia da informação fará com que a IBM contrate mais 2 mil profissionais no Brasil nos próximos dois anos. Os profissionais devem atuar no centro de monitoramento mantido pela empresa no município de Hortolândia, interior de São Paulo. Com isso, a companhia deve chegar em 2008 com 8 mil profissionais atuando na área de outsourcing. Aproximadamente metade dos contratados se dedicarão à terceirização de processos, o chamado BPO (Business Process Outsourcing), enquanto a outra metade será deslocada para atividades de desenvolvimento de aplicações. Recentemente a empresa anunciou o investimento no centro de Hortolândia como um dos pólos mundiais da empresa para a área de serviços. A companhia também tem outros centros deste tipo na Argentina, Índia e China.