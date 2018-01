IBM cria central de serviços de software no Brasil A IBM anunciou nesta semana a criação de um centro de serviços e testes de aplicações que irá servir a clientes corporativos da companhia em todo o mundo. O centro, denominado High Performance On Demand Services (HiPOD), ficará na sede da IBM em São Paulo, e também será responsável por testes de aplicações de parceiros da IBM nas várias áreas em que a empresa atua. A nova instalação consumiu investimentos de US$ 1 milhão em equipamentos, plataformas operacionais e aplicativos de desenvolvimento, e irá atuar nas áreas de aplicativos online, gerenciamento de infra-estrutura, arquiteturas orientadas a serviços (SOAs) e sistemas de mensagens eletrônicas, entre outras tecnologias. Segundo o presidente da IBM Brasil, Rogério Oliveira, o novo centro atuará também como suporte à área de exportação de serviços de aplicativos da IBM, a chamada terceirização offshore (aquele em que empresas repassam serviços de teste e desenvolvimento para centros em outros países). Segundo Oliveira, no ano passado, o centro de serviços de software da IBM em Hortolândia exportou US$ 100 milhões em serviços, volume que deve dobrar até o final do ano.